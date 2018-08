Verkehr Viele tödliche Biker-Unfälle in Bayern Die Zahl der Todesfälle in der Oberpfalz und Niederbayern ist bereits jetzt deutlich höher als im Vorjahr.

Am 5. August kam in Ursensollen im Landkreis Amberg-Sulzbach ein 52 Jahre alter Motorradfahrer beim Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben. Seine Maschine sei am Sonntagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Die Oberpfalz sticht in diesem Jahr bei der Zahl der tödlichen Unfälle besonders heraus. Foto: Alexander Auer/dpa

Regensburg.Die Zahl der tödlichen Biker-Unfälle in Niederbayern und der Oberpfalz ist bereits jetzt deutlich höher als im Vorjahr. Das teilten die Polizeipräsidien der Oberpfalz in Regensburg und für Niederbayern in Straubing auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks mit. Für Niederbayern meldet das Polizeipräsidium bis Mitte August zwölf tote Biker. 2017 waren es im ganzen Jahr 18.

Die Oberpfalz sticht besonders heraus. Waren es im ganzen Jahr 2017 acht tote Biker, so verzeichnet die Polizeistatistik bereits jetzt zwölf Motorradunfälle bis zum Stand 9. August 2018. Im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Vorjahrs hat sich die Zahl der Toten damit verdoppelt, sagt Albert Brück, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz.

Hoch motorisiert und wenig Knautschzone

Die Polizei ist beunruhigt von dieser Entwicklung: „Wir wollen die Motorradfahrer über Social Media sensibilisieren“, sagte Brück auf Nachfrage der Mittelbayerischen über eine bevorstehende Kampagne. Als Ursachen sieht Brück neben dem lange anhaltenden schönen Wetter, das „zu Spritztouren einlade“ noch zwei Faktoren: Zum einen böten die hochmotorisierten Zweiräder im Vergleich zum Auto „ganz andere Möglichkeiten zu beschleunigen“. Zum anderen würden sie wegen ihrer schmalen Silhouette leichter übersehen und verfügten kaum über Knautschzone: „Ein PKW bietet da anderen Schutz.“

23 Tote im Jahr 2016

Bestimmte Unfallschwerpunkte für Biker in der Oberpfalz ließen sich nicht ausmachen: „Das zieht sich quer durch.“ Allerdings ereigneten sich Biker-Unfälle tendenziell häufiger auf Landstraßen, die Motorradfahrer reizvoller fänden.

Einen traurigen Rekord habe es im Jahr 2016 gegeben, sagte Brück: Da kamen 23 Biker ums Leben, einen historischen Tiefstand der Unfälle gab es 2008. Die Unfallstatistik für das gesamte Jahr 2018 gibt die Polizei im März 209 bekannt. (kk)