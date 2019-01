Polizei Viele umgestürzte Bäume in der Oberpfalz Die Polizei zählte mehr als 100 Einsätze wegen umgestürzter Bäume. In Rimbach war am frühen Sonntagmorgen der Strom weg.

Mail an die Redaktion Von der Schneelast umgestürzte Bäume liegen auf einer Straße. Foto: Armin Weigel/dpa

Regensburg.Umgestürzte Bäume haben die Einsatzkräfte am Samstag in der Oberpfalz beschäftigt. Es gab mehr als 100 Einsätze, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz am Sonntagmorgen mitteilte. Insgesamt kam es hier zu vier Verkehrsunfällen, als Bäume über der Straße lagen. Verletzt wurde niemand. Mehrere Straßen mussten jedoch kurzfristig gesperrt werden, bis sie durch die verständigten Hilfsdienste wieder befahrbar waren.

Die Straßen in das niederbayerische Skigebiet in Sankt Englmar sind gesperrt. Die Schneelast auf den Bäumen sei zu hoch, teilte die Behörde am Sonntagmorgen mit. Aus Sicherheitsgründen wurde der Skibetrieb in dem Wintersportort im Landkreis Straubing-Bogen eingestellt. Eine Anfahrt ist derzeit nicht möglich. Die Sperrung gilt den Angaben zufolge bis auf Weiteres. Die Polizei ließ wissen, dass ein Hubschrauber anfliegen soll, um Bäume zu entlasten.

Am Sonntagmorgen fiel um kurz vor 4 Uhr im Bereich Rimbach im Landkreis Cham der Strom aus. Das bestätigte, ein Sprecher der Einsatzzentrale auf MZ-Nachfrage. Beim zuständigen Bayernwerk hieß es, dass Mitarbeiter die Stromversorgung schnellstmöglich wieder herzustellen. Kurz nach 8 Uhr war die Störung behoben.

In einem Waldstück zwischen Sindlbach und Bischberg (Landkreis Neumarkt) stürzte am Samstag ein Baum auf eine Oberleitung. Durch den Kurzschluss entzündete sich der Baum und es kam zu einem offenen Feuer. Die schwierigen Löscharbeiten konnten erst begonnen werden, nachdem die Stromunterbrechung durch den Energieversorger bestätigt wurde. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

