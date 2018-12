Streik Viele Zugreisende von Streiks betroffen Auch in der Region mussten am Montagmorgen viele Reisende stundenlang an den Bahnhöfen warten. Es fehlte an Informationen.

Von Antonia Küpferling und Lothar Röhrl

Mail an die Redaktion Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat nach abgebrochenen Tarifgesprächen zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Die Deutsche Bahn stellte deswegen bundesweit den Fernverkehr ein. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Regensburg.Seit zweieinhalb Stunde ist eine Reisegruppe am Montag schon unterwegs, als sie in Regensburg ankommt. Die jeweils zwei Frauen und Männer wollen nach Wien fahren, eigentlich keine komplizierte Strecke. Einmal umsteigen in Regensburg und dann geht es mit dem IC ohne Unterbrechung in gut drei Stunden in die österreichische Hauptstadt. Nicht so aber an diesem Morgen, an dem der Streik den Zugverkehr in Deutschland für mehrere Stunden fast komplett lahmlegt hat.

Der Streik wurde am Vortag angekündigt, am Sonntagnachmittag informierte die Gewerkschaft EVG, dass sie die Bahn-Mitarbeiter für Montagmorgen zwischen fünf und neun Uhr zum Warnstreik aufgerufen hat. Es blieb jedoch lange unklar, wie viele Züge wirklich ausfallen würden. Selbst am Montagmorgen erfuhren viele Reisende erst am Bahnhof, was Sache ist.

Das sagen die Betroffenen am Regensburger Hauptbahnhof:

Mangelnde Information im Internet

Die vier Wien-Reisenden fühlten sich wie viele Zugfahrer an diesem Morgen zu wenig informiert. Sie schauten vor der Fahrt zum Bahnhof extra noch mal auf der Webseite der Bahn nach ihrer Verbindung. Von einem Zugausfall war da keine Rede, am Bahnhof dann aber schon. Also warteten die vier eine Stunde lang und machten sich dann mit dem Zug um halb zehn auf den Weg nach Regensburg. Es war wohl noch der am wenigsten umständliche Teil der Reise. Denn in Regensburg erfuhren sie am Schalter: Statt mit dem IC müssen sie mit dem Regionalzug erst nach Plattling, dann nach Passau und dort sollen sie sich erneut erkundigen.

„Das wäre alles nicht so schlimm, wenn man ordentlich informiert würde. Aber egal, ob man auf die Webseite oder in die App schaut, man kann sich heute auf die Infos nicht verlassen.“ Reisegruppe auf dem Weg nach Wien



„Im Notfall übernachten wir in Passau“, sagte einer der Männer mit einem erzwungenen Lächeln. Die vier Reisenden waren sich einig: „Das wäre alles nicht so schlimm, wenn man ordentlich informiert würde. Aber egal, ob man auf die Webseite oder in die App schaut, man kann sich heute auf die Infos nicht verlassen.“

Die Erfahrung hat auch Anita Morel gemacht. Sie hat ihren Bruder in Furth im Wald besucht und hatte eine weite Reise vor sich. Sie wollte über Regensburg und Frankfurt nach Lyon fahren, dort lebt sie. Regulär hätte sie zweimal umsteigen müssen, in Regensburg in den ICE und in Frankfurt in den TGV Richtung Marseille. Angesichts der Streiks habe sie ihr Bruder am Morgen bereits gefragt, ob sie nicht noch einen Tag bleiben wolle. Möglich gewesen wäre das, die Fahrkarten für den Fernverkehr behalten bis zum kommenden Sonntag ihre Gültigkeit, wie die Bahn mitteilte.

Aber Morel wollte es versuchen und bekam von der Bahn-Mitarbeiterin am Startbahnhof grünes Licht: „Mein ALX kam aus Tschechien und sollte trotz des Streiks um halb neun bis Regensburg fahren.“ Denn die Züge der Länderbahn, zu denen die ALX-Flotte gehört, wurden nicht bestreikt. Betroffen waren sie am Ende doch. Nach Auskunft der Länderbahn konnten die Züge der Oberpfalzbahn den Bahnhof Regensburg nicht anfahren. Sie mussten im Bahnhof Schwandorf wenden und pendelten zwischen Marktredwitz und Schwandorf. Länderbahn-Sprecherin Christine Hecht kritisierte die Beeinträchtigungen: „Wir haben wenig Verständnis, dass wir als Privatbahn - mit gültigen Tarifverträgen bei unseren Mitarbeitern - so massiv mit betroffen waren.“

Abgebrochene und umgeplante Reisen

Anita Morel kam dann tatsächlich ohne große Verspätung und weitere Umstände bis Regensburg, von einem außerplanmäßigen Umstieg in Schwandorf abgesehen. Gebracht hat ihr das am Ende wenig. Kaum in Regensburg angekommen, erfuhr sie, dass der ICE nach Frankfurt um 10.32 Uhr ausfällt. So wie viele Züge auch noch Stunden nach dem Streik ausfielen oder zumindest deutlich verspätet abfuhren.

Für Morel hätte das bedeutet: „Wenn ich heute noch nach Lyon will, muss ich über München nach Paris und dann noch mal umsteigen.“ Statt elf Stunden wäre sie 16 Stunden lang unterwegs gewesen und hätte in Paris auch noch den Bahnhof wechseln müssen. „Mit meiner Fußverletzung und dem schweren Koffer ist das für mich keine Option.“ Morel blieb erstaunlich gelassen und beschloss: “Ich fahre jetzt nach Furth im Wald zurück und versuche es morgen noch mal.“

Und sie war nur eine von vielen, die umplanen musste. Eine junge Frau aus der Nähe von Straubing erfuhr am Vorabend in den Nachrichten vom Streik. Mit ihrem Freund müsste sie pünktlich nach Regensburg, da dieser einen Gerichtstermin hatte. Also ließen sie sich im Auto mit nach Regensburg nehmen. „Ich wäre trotzdem lieber mit dem Zug gefahren. So hab ich mit den ganzen Abend Gedanken darüber gemacht, ob das mit der Mitfahrgelegenheit auch wirklich klappen wird“, erzählt sie.

Auch viele Pendler mussten am Montagmorgen aufs Auto umsteigen. Laut dem Polizeipräsidium Oberpfalz hatte das jedoch keine eklatanten Auswirkungen auf den Straßenverkehr. Es sei auch nicht vermehrt zu Unfällen oder größeren Staus gekommen, teilte Sprecher Florian Beck mit.

Vom Streik überrascht

Relativ viele Reisende, die am Vormittag nach dem offiziellen Abschluss des Streiks unterwegs waren, hatten Verständnis für den Streik – oder wollten sich einfach nicht aufregen. Deutlich verärgerter waren am Morgen die, die dringend zur Arbeit mussten oder andere wichtige Termine hatten. Ein Reisender aus Nürnberg war schon kurz vor sechs Uhr am Bahnhof – und hätte länger schlafen können, wenn es mehr Informationen gegeben hätte. „Ich habe am Abend auf die Webseite geschaut und am Morgen nochmal. Bei einigen Zügen stand, dass sie ausfallen, aber nicht bei allen, also bin ich zum Bahnhof gefahren.“ Doch der Zug um 5.51 Uhr fuhr nicht, auch der nächste und der übernächste nicht. „Erst um sieben Uhr kam dann die Information, dass bis neun Uhr alle Züge ausfallen.“ Erst nach drei Stunden rumsitzen konnte der Nürnberger kurz nach neun Uhr losfahren.

„Erst um sieben Uhr kam dann die Information, dass bis neun Uhr alle Züge ausfallen.“ Zugreisender aus Nürnberg



Auch in Neumarkt war lange unklar, wie der Bahnhof vom Streik betroffen sein wird. In den frühen Morgenstunden schien es so, als ob wenigstens die Regionalexpress-Züge zwischen Nürnberg und Regensburg und zurück über Neumarkt fahren sollten. Auch die Agilis-Züge der Linie Neumarkt-Regensburg-Plattling sollten fahren. Aber um kurz vor 6 Uhr wurde mit der bayernweiten Absage des Zugverkehrs diese letzten Hoffnungen enttäuscht.

Offensichtlich hatten sich aber viele Bahnreisende auf mögliche Ausfälle vorbereitet, denn auch in Neumarkt deutlich weniger los als üblich. Wer sich allerdings nicht auf den Streik eingestellt hatte oder die Ankündigungen gar nicht mitbekommen hatte, wurde teils böse überrascht. Es waren immer wieder laute Flüche und Beschimpfungen der Bahn zu hören. Ein älterer Herr machte seinem Ärger Luft: „Die verlangen 60 Euro, wenn man ohne Fahrkarte erwischt wird. Eigentlich sollte ich sie mal für 60 Euro verklagen, weil ich oft keinen Sitzplatz bekomme und stehen muss.“

Immerhin boten die auf Gleis 2 Richtung Nürnberg stehende S-Bahn und die auf Gleis 4 Richtung Regensburg stehende Agilis die Möglichkeit, sich im Inneren der Züge aufzuhalten. Somit konnten die Neumarkter im Warmen sitzen und abwarten, bis die Züge wieder fuhren: Um 9:09 Uhr mit der S-Bahn nach Nürnberg und um 9:10 Uhr mit der Agilis nach Regensburg.

