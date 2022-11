Feuerwehreinsatz Vier Autos in München in Flammen

Vier in Flammen stehende Fahrzeuge hat die Feuerwehr in München in der Nacht zu Mittwoch gelöscht. Zwei davon brannten vollständig aus, berichtete die Polizei. Die anderen beiden Autos wurden demnach stark beschädigt. Alle vier Fahrzeuge waren am Fahrbahnrand in der Isarvorstadt geparkt.

dpa