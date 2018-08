Natur Vier-Baum-Konzept als Lösung In Zeiten des Klimawandels scheinen Wälder noch ein kühler Zufluchtsort. Die TU München nimmt künftige Trockenheit vorweg.

Von Sabine Dobel

Mail an die Redaktion Professor Thorsten Grams steht in einem Testgebiet für die Erforschung von hitzeresistenten Bäumen. Foto: Peter Kneffel/dpa

Freising.Kabel, Elektroden, Thermometer, Mikrofone: Die Bäume im Wald bei Kranzberg im Landkreis Freising werden Tag und Nacht überwacht. Sie stehen in einer Art Bierzelt, durch das der Stamm nach oben hindurch ragt - damit die Wurzeln keinen Regen abbekommen. Wissenschaftler aus Deutschland, Österreich und den USA testen bei dem Projekt „Kranzberg Forest Roof Experiment“ (KROOF) seit 2013, wie sich jahrelange Sommer-Trockenheit auswirkt.

Rund 1000 Bäume gehören zum Versuchsfeld, 50 Buchen und Fichten werden künstlich trockengehalten. Der Wechsel von reinen Fichten- in Mischwälder gilt als wichtige Maßnahme im Klimawandel. Doch wie sich langjährige Trockenheit tatsächlich auswirkt, ist offen. „Wir wollen wissen: Wie schlimm wird es denn“, sagt Studienleiter Thorsten Grams vom Lehrstuhl für Ökophysiologie der Pflanzen an der Technischen Universität München. „Gemischte Bestände mit unterschiedlichen Bäumen haben oft einen positiven Effekt. Ein Ziel ist es, herauszufinden, inwieweit das gilt und warum das so ist.“ Laut Grams gibt es weltweit nur wenige andere Projekte dieser Größenordnung; eines im Amazonasgebiet und eines im US-Bundesstaat New Mexiko. Dort werden Wacholderbäume und Kiefern untersucht.

Das Freisinger Projekt zeigt: Bei Wassermangel hat die Fichte auch im Mischwald keine guten Chancen. Die Hoffnung, dass Fichten von dem Wasser profitieren, das die Buchen mit tieferen Wurzeln aus dem Boden holen, scheint sich nur teils zu bewahrheiten. Die Nadeln der Fichten sind verkürzt, teils wachsen Triebe nur einen Zentimeter statt zehn pro Jahr. „Die Fichte leidet bei Trockenheit stark“, sagt Grams. Obwohl die Forscher den Borkenkäfer als besondere Gefahr bei Trockenheit mit Insektiziden ausgeschaltet haben, sind zwei Fichten abgestorben, fast zehn Prozent des Bestandes.

Mehr Vielfalt in den Wald



Waldbesitzer sind schon dabei, Fichtenbestände zu reduzieren und mehr Vielfalt in den Wald zu bringen. Die Bayerischen Staatsforsten wollen den Anteil der Fichten von rund 42 auf künftig 36 Prozent reduzieren, die Buche soll von 18 auf 26 Prozent ausgebaut werden. Auch andere Arten wie Weißtannen, die mit tiefen Wurzeln trockenresistenter sind, Douglasien, Lärchen und Eichen sollen mehr Raum bekommen.

Dabei gebe es bei der Planung viele Unwägbarkeiten, sagt Philipp Bahnmüller von den Staatsforsten. Die Esche etwa schien eine gute Wahl zu sein – da starben die Eschentriebe wegen eines Pilzes ab, der aus Asien eingeschleppt worden war. „Unser Ziel ist deshalb das Vier-Baum-Konzept. Wenn eine Baumart ausfällt, ist nicht gleich der ganze Wald weg“, sagt Bahnmüller. „Welche Baumarten das jeweils sind, kann man nicht pauschal sagen, es hängt vom Standort ab.“ Etwa im trockenen Unterfranken werde die Fichte kaum eine Zukunft haben.

Das zeigt auch das Trocken-Forschungsprojekt in Freising. Fichte 145 beispielsweise hat nicht überlebt. Ihre toten Äste ragen grau aus dem Grün. Mit einer Mini-Gondel an einem Kran steuert der Biologe Benjamin Hesse in die Kronen. Von oben sind die Schäden noch deutlicher zu sehen als vom Boden. Auch nachts fährt Hesse zu den Wipfeln auf etwa 40 Metern Höhe. Im Licht der Stirnlampe sucht er Zweige aus, um sie abschneiden und im Labor auf ihr Wasserpotenzial zu untersuchen. Rund um die Uhr werden die Werte erhoben.

Elektroden am Stamm



Am Stamm zeigen Elektroden an Nägeln in der Rinde, wie viel Wasser im Baum ist und wie schnell es nach oben steigt. Bewegungsmelder geben Auskunft, ob ein Baum sich im Wind stärker bewegt, also instabiler wird. Mikrofone fangen leise Plopp-Geräusche auf. Sie entstehen, wenn der Wasserfluss kurz abreist. Mehr Plopps bedeuten größeren Trockenstress. An Blättern werden Temperatur und Fotosyntheseaktivität gemessen, also,wie stark CO2 mit Wasser in Biomasse und Sauerstoff umgewandelt wird. Bei wenig Wasser schließen sich die Poren, die Aktivität sinkt, die Temperatur am Blatt steigt.