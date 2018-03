Parteien Vier CSU-Minister in Berlin Der Ministerpräsident nennt im CSU-Vorstand Details seines Wechsels nach Berlin – und gibt seine Kabinettsmitglieder bekannt.

Von Christine Schröpf, MZ

Mail an die Redaktion Vier für Berlin: Horst Seehofer (r.), künftiger Bundesinnenminister, stellt auf einer Pressekonferenz die designierten Bundesminister Andreas Scheuer (von links nach rechts) (Verkehr), Gerd Müller (Entwicklungshilfe) und Dorothee Bär (Digitales) vor. Foto: Andreas Gebert/dpa

München.Bei seinem Eintreffen vor der CSU-Zentrale hatte Seehofer noch geschwiegen. Er gebe jetzt keine Erklärungen ab, sagte er vor dem Pulk der Journalisten. Dabei gebe es Personalentscheidungen „zuhauf“. Doch der CSU-Vorstand sollte als erstes informiert werden. Hinter verschlossenen Türen verkündete der noch amtierende Ministerpräsident dann wenig später den Zeitpunkt seines Rücktritts. Er will seine Amtszeit als Regierungschef am Abend des 13. März beenden und damit den Weg für seinen Nachfolger Markus Söder freimachen.

Seehofer bleibt damit bis knapp vor seinem Wechsel an die Spitze des Bundesinnenministeriums im Amt – auch wenn einige in der CSU-Landtagsfraktion auf seinen Fortgang noch in dieser Woche gehofft hatten. Doch Seehofer reizt das Zeitlimit komplett aus: Am Montag kursierten deshalb erste, leicht bittere Scherze in der CSU. Man habe gedacht, Seehofer trete am 13. März um 23.45 Uhr ab. „Stattdessen ist es nun doch erst um 23.59 Uhr.“ Der designierte bayerische Ministerpräsident Söder zeigte sich gelassen: „Mein Wunsch war immer, dass wir vor Ostern ein Kabinett bilden können. Ich glaube, das ist das Entscheidende, und das ist jetzt möglich.“

Seehofer muss spätestens am 14. März frei für seine neue Aufgabe sein. Dann soll Kanzlerin Angela Merkel in Berlin vom Parlament gewählt werden, gleich darauf wird sie wohl ihre Minister ernennen. Seehofer hatte sich ausbedungen, seine Regierungsgeschäfte in Bayern mit Stil zu übergeben. „Saigon ist nicht mein Vorbild, wo die Amerikaner von den Dächern abgeflogen sind“, sagte er bereits vergangene Woche in Anspielung auf den fluchtartigen Rückzug der USA im Vietnamkrieg. Landtagspräsidentin Barbara Stamm stützt seinen Weg. „Wenn ein erfolgreicher Ministerpräsident zehn Jahre Ministerpräsident war, gehe ich davon aus, dass das in Würde und Anstand erfolgt. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen.“ Sozialministerin Emilia Müller begrüßte Seehofers Zeitplan. „Ich finde es korrekt, so wie das jetzt abläuft.“ Der Oberpfälzer CSU-Chef und Finanzstaatssekretär Albert Füracker schwieg. „Kein Kommentar,“ sagte er nur.

Scheuer Verkehrsminister, Müller Entwicklungsminister, Bär Ministerin für Digitalisierung

Seehofer verkündet in der CSU-Vorstandssitzung am Montag auch, welche Minister gemeinsam mit ihm im Kabinett Merkel Platz nehmen werden. Es gab dabei keine Überraschungen, die Namen kursierten allesamt schon am Wochenende: CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer wird Bundesverkehrsminister, Gerd Müller bleibt Entwicklungsminister, Dorothee Bär wird Staatsministerin für Digitalisierung. Staatssekretärsposten gibt es für Thomas Silberhorn (Verteidigung) und Stephan Mayer (Innen/Bau/Heimat). Die CSU-Politiker hatten bei ihrem Eintreffen zur Vorstandssitzung selbst noch geschwiegen. Dorothee Bär und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zeigten sich allerdings auffallend heiter. Er dürfe vor den Kameras noch nicht gratulieren, scherzte Dobrindt.

Am Morgen hatte Seehofer abschließende Gespräche in der Staatskanzlei geführt. Mit Scheuers Ernennung zum Minister sortiert sich auch die Arbeit in der CSU-Zentrale anders. Neuer Generalsekretär wird der Münchner Landtagsabgeordnete Markus Blume, der bisher Scheuer als Stellvertreter zur Seite stand. Er übernimmt am 14. März. Blume verkörpert nicht den Typus des „Haudraufs“, er repräsentiert die differenzierte Seite der CSU. Neue Vize-Generalsekretärin wird die Bundestagsabgeordnete Daniela Ludwig.

„Ich denke, das läuft jetzt alles genau wie ein Uhrwerk harmonisch ab.“ Der designierte Ministerpräsident Markus Söder zur Amtsübergabe



Söder zählt auf eine schnelle, stabile Regierung in Berlin. Jetzt müsse so rasch als möglich erfolgreich das Regieren in Berlin begonnen werden, sagte er mit Blick auf die Landtagswahl am 14. Oktober. Einen Zehn-Punkte-Plan hatte er bereits im Januar bei der Klausur der CSU-Landtagsfraktion in Kloster Banz vorgelegt. Zu Söders Nahzielen, die er noch 2018 anpacken will, zählt die Gründung einer neuen staatlichen Wohnungsbaugesellschaft. Die „Bayernheim“ soll mit einem Startkapital von 300 bis 500 Millionen Euro bis 2020 auf staatlichen Grundstücken zunächst zusätzliche 2000 neue Wohnungen bauen. In Banz hatte er auch die zügige Gründung eines Landesamtes für Asyl und Abschiebung angekündigt – einer Art „Bayern-BAMF“. Im Werden ist bereits eine neue bayerische Grenzschutzpolizei mit 500 Polizisten und Sitz in Passau. Sie soll bis spätestens Herbst ihre Arbeit aufnehmen und parallel zur Bundespolizei die Grenzen überwachen.

Nun geht es um Fahrplan in München

Markus Söder steht als Ministerpräsident in den Startlöchern. Einen Kommentar unseren Landespolitik-Chefin Christine Schröpf lesen Sie hier.

Irgendwann Mitte März wird Söder nun in der Staatskanzlei einziehen. Die Rücktrittsmodalitäten Seehofers sind in der Bayerischen Verfassung geregelt. Nach Artikel 44 nimmt mit ihm zugleich das gesamte Kabinett seinen Abschied und ist danach nur noch kommissarisch tätig.

Da der 13. März für Seehofers Rücktritt fix ist, wird sich rasch der weitere Zeitplan in Bayern klären. Die Wahl Söders und die Ernennung seines Kabinetts soll an zwei getrennten Plenartagen erfolgen. Die nächste reguläre Sitzung wäre am 14. März – sie scheidet aus CSU-Sicht aber aus, um nicht mit Merkels Kabinettsbildung zu kollidieren. Laut BR soll der Ministerpräsident am 16. März gewählt werden. Das Kabinett werde am 21. März vereidigt. Nur Spekulationen gibt es bisher dazu, wie Söders neues Kabinett ausschauen wird. Füracker wird als neuer Finanzminister, aber auch als Staatskanzleichef gehandelt.

Keine konkreten Hinweise gibt es dazu, wie Söders neues Kabinett ausschauen wird. Bis zur Entscheidung, wird trefflich spekuliert. Der Oberpfälzer CSU-Chef Albert Füracker, bisher Söders Finanzstaatssekretär, wird als neuer Finanzminister, aber auch als Staatskanzleichef oder Landwirtschaftsminister gehandelt. Die Oberpfälzer CSU-Frau Emilia Müller, bisher Sozialministerin, könnte dagegen abberufen werden, da sie im Herbst ohnehin nicht ein weiteres Mal für den Landtag kandidiert. Das hatte sie kürzlich via Mittelbayerische Zeitung angekündigt. Mit Landwirtschaftsminister Helmut Brunner hört auch ein Niederbayer auf Auch das verschafft Söder Spielraum. Sein neues Kabinett soll einen Neuanfang symbolisieren. Die CSU liegt in Umfragen zur Landtagswahl noch immer bei 42 Prozent.

