Ski Freestyle Vier deutsche Skicrosser für WM in Schweden nominiert Der Deutsche Skiverband schickt vier Skicrosser zu den Weltmeisterschaften in der nächsten Woche nach Idre Fjäll.

Mail an die Redaktion Reece Howden (l) aus Kanada und Niklas Bachsleitner aus Deutschland (r) in Aktion. Foto: Pontus Lundahl/Tt/TT News Agency/AP/dpa/Archivbild

Idre Fjäll.In Schweden sollen Niklas Bachsleitner (Partenkirchen), Florian Wilmsmann (Holzkirchen), Ferdinand Dorsch (Schellenberg) und Cornel Renn (Hindelang) um Medaillen fahren. Bachsleitner und Wilmsmann haben in der Saison bereits Podestplätze im Weltcup erreicht.

Sportchef Heli Herdt sprach von einem „kleinen, aber feinen Team“ für den Saisonhöhepunkt, der nach der Absage in China kurzfristig nach Skandinavien verlegt wurde. Nach der Qualifikation am Mittwoch geht es am Samstag der kommenden Woche um Titel und Podestplätze. Durch den Ausfall von Daniela Maier ist keine deutsche Athletin am Start.

Neben den Skicrossern sind auf dem Kurs in Mittelschweden auch die Snowboardcrosser mit ihrer WM im Einsatz. Der deutsche Verband hatte dafür Paul Berg (Konstanz), Martin Nörl (Landshut), Leon Beckhaus (Miesbach), Umito Kirchwehm (Feldberg) und Jana Fischer (Löffingen) nominiert. Am Donnerstag sind die Snowboarder mit den Einzelevents an der Reihe, zudem fahren sie am Freitag noch einen Teamwettbewerb.

