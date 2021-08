Anzeige

Notfälle Vier Erwachsene betrinken sich unter Autobahnbrücke Zwei Frauen und zwei Männer haben unter einer Autobahnbrücke in Kitzingen eine feuchtfröhliche Party gefeiert.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Kitzingen.Mit Campingstühlen und reichlich Alkohol machten sie es sich dort gemütlich, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei hätten sie am Vorabend sich und den Verkehr an der Bundesstraße 8 erheblich gefährdet. Beamte lotsten deswegen das angetrunkene Quartett auf einen Pendlerparkplatz in sicherer Entfernung zur Straße. Dabei musste die Straße kurzfristig gesperrt werden, da die Feiernden nach Angaben eines Polizeisprechers die gesamte Breite der Fahrbahn für ihren Umzug auf den Parkplatz benötigten. Sie wurden angezeigt.

