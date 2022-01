Gesundheit Vier Impfschäden durch Corona-Impfung bayernweit anerkannt

Kurz nach Weihnachten 2020 werden in Deutschland die ersten Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Seither sorgen Impfgegner mit Berichten über dauerhafte Impfschäden für Verunsicherung in der Bevölkerung. Wie ist die Lage in Bayern?