Urteile Vier Jahre Haft für Mann nach Sprengung von Geldautomaten

Als letzter Angeklagter aus einer Bande von Geldautomatensprengern ist ein 25-Jähriger am Mittwoch vom Landgericht München I zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt worden. In das Strafmaß floss eine weitere Freiheitsstrafe des Landgerichts Siegen ein, wie ein Gerichtssprecher erläuterte. Der Niederländer hatte am ersten Prozesstag Anfang April gestanden, an der logistischen Vorbereitung der Sprengung eines Geldautomaten im Herbst 2018 in Germering bei München beteiligt gewesen zu sein.

dpa