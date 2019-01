Brände Vier Leichtverletzte bei Balkonbrand in Asylunterkunft Bei einem Brand auf einem Balkon einer Asylunterkunft sind in Mitterfels (Landkreis Straubing-Bogen) vier Menschen leicht verletzt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Daniel Bockwoldt/Archiv

Mitterfels.Auf dem Balkon aus Holz habe sich eine Matratze befunden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Was genau in Brand geriet, konnte er noch nicht sagen. Auch die Ursache des Feuers war am Abend noch ungeklärt.