Prozesse Vier Männer wegen Drogenhandels zu Haftstrafen verurteilt

Das Landgericht Regensburg hat vier Männer wegen bandenmäßigen Drogenhandels in großem Stil zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Bei dreien ordnete das Gericht am Dienstag auch eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an.

dpa