Kriminalität Vier Menschen bei Auseinandersetzung in Höchstadt verletzt Bei einem Streit zwischen etwa 15 Menschen in Höchstadt (Landkreis Erlangen-Höchstadt) sind zwei Männer sowie zwei junge Frauen teilweise schwer verletzt worden.

Ein Rettungswagen fährt durch die Innenstadt. Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Höchstadt.Die Personen seien am Samstagabend in der Innenstadt aneinandergeraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein 21-Jähriger und ein 60-Jähriger wurden dabei vermutlich mit einem Messer angegriffen. Sie kamen mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus. Außerdem wurden eine 15-Jährige und eine 19-Jährige durch Schläge leicht verletzt. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, ist noch unklar.