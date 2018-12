Kriminalität Vier mutmaßliche Crystal-Händler festgenommen

Ein Ermittler des Bundeskriminalamtes hält bei einer Pressekonferenz die Droge Crystal in seinen Händen.

Fürth.Vier mutmaßliche Drogenhändler sind in Fürth festgenommen worden. Die Frau und die drei Männer hatten am Mittwoch drei Kilogramm Crystal Meth bei sich, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Das Quartett war im Zuge von Ermittlungen in den Fokus der Beamten geraten. Ein Spezialeinsatzkommando nahm sie auf der Straße fest. Zu den genauen Umständen wollte sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern. Die 22-jährige Frau und die 26, 32 und 34 alten Männer wurden noch heute dem Haftrichter vorgeführt, gegen alle vier erging Haftbefehl - sie sitzen nun in Untersuchungshaft.