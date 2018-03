Tennis

Vier Top-20-Tennisspieler sagen für BMW Open zu

Neben Titelverteidiger Alexander Zverev sollen beim Tennisturnier in München in diesem Jahr drei weitere Top-20-Spieler aufschlagen. Wie die Veranstalter der BMW Open verkündeten, haben der Spanier Robert Bautista Agut (Weltranglisten-15.), Diego Schwartzman aus Argentinien (16.) und der Italiener Fabio Fognini (18.) für das Sandplatzevent vom 30. April bis 6. Mai zugesagt. „Von der Dichte her hatten wir in den letzten zehn Jahren nicht so ein starkes Feld“, unterstrich Turnierdirektor Patrik Kühnen am Donnerstag.