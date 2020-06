Anzeige

Unfälle Vier Tote bei Unfall in Oberbayern: Acht seit Freitag Als „rabenschwarze Woche“ bezeichnet ein Sprecher die vergangenen Tage. Denn im Dienstbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord sterben innerhalb weniger Tage acht Menschen bei Verkehrsunfällen - allein am Mittwoch vier.

Mail an die Redaktion Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Denklingen.Vier Menschen sind bei einem schweren Verkehrsunfall im oberbayerischen Denklingen (Landkreis Landsberg) gestorben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war am Mittwochnachmittag eine Frau mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 17 auf die Gegenspur geraten und dort frontal mit einem Lastwagen zusammegstoßen, wie ein Sprecher sagte. Die Frau und drei weitere Menschen in ihrem Auto starben an der Unfallstelle. Der Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt.

Wieso die Autofahrerin ihre Fahrbahn verließ, blieb erst einmal unklar. Die Bergungsarbeiten zogen sich bis in den Abend hinein. Die B17 wurde in beide Richtungen gesperrt.

Der Polizeisprecher sprach angesichts von acht Toten bei Verkehrsunfällen innerhalb weniger Tage im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord von einer „rabenschwarzen Woche“. „Die hohe Zahl ist wirklich äußerst außergewöhnlich und tragisch“, sagte er.

Schon am Dienstagabend hatte es in seinem Dienstbereich einen schweren Frontalzusammenstoß mit zwei Toten und zwei lebensgefährlich Verletzten gegeben. Ein mit vier Menschen besetztes Auto war an der Abfahrt von der Bundesstraße 300 bei Reichertshofen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) auf die Bundesstraße 13 in einer Kurve aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort stieß es mit hoher Geschwindigkeit mit einem Asphalttransporter zusammen. Die Ursache auch für diesen Unfall blieb zunächst unklar.

Die beiden Männer auf der Rückbank des Autos starben noch am Unfallort. Sie waren 18 und 19 Jahre alt. Der Fahrer und der Beifahrer (beide 19) wurden mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Am Freitagabend hatte sich auf der Autobahn 9 nahe Neufahrn bei Freising ein Auto überschlagen, der 37 Jahre alte Fahrer wurde nach Polizeiangaben aus seinem Wagen geschleudert und starb. Drei weitere Insassen wurden verletzt.

Ebenfalls auf der A9 war am Freitag bei Ingolstadt ein 25 Jahre alter Motorradfahrer gestorben, der ein Auto seitlich berührte, daraufhin an die rechte Leitplanke geriet und stürzte.