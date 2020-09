Anzeige

Brände Vier Verletzte bei Brand in Straubing Bei einem Feuer in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Straubing entstand außerdem ein hoher Schaden.

Mail an die Redaktion Bei einem Brand in Straubing wurden vier Personen verletzt .Foto: Lino Mirgeler/dpa

Straubing.Bei einem Brand in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Straubing sind vier Menschen verletzt worden. Zudem entstand ein Schaden in Höhe von etwa 150 000 Euro. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ging ein in der Tiefgarage geparktes Auto in Flammen auf. Die Bewohner des Hauses erlitten Rauchgasvergiftungen. Die Brandursache war zunächst unklar.