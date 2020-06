Anzeige

Verkehr Vier Verletzte nach Frontalzusammenstoß Bei einem Verkehrsunfall in Schwaben sind vier Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer.

Mail an die Redaktion Ein Polizeifahrzeug an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Legau.Bei Legau (Landkreis Unterallgäu) stieß am Samstagvormittag ein Auto frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die 80 Jahre alte Fahrerin habe zu spät erkannt, dass ein vorausfahrendes Auto abbiegen wollte, teilte die Polizei weiter mit. Um einen Auffahrunfall zu verhindern, wich sie auf die Gegenfahrbahn aus. Der entgegenkommende Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls in eine Wiese geschleudert. Die 80-Jährige kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus. Ihre Beifahrerin und die beiden Insassen des anderen Autos wurden leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.