Tiere Vierjähriger nach Hundeangriff wieder ansprechbar Nachdem ein Kind in Geretsried von einem Hund attackiert und schwer verletzt worden ist, ist der Vierjährige wieder ansprechbar.

Geretsried.Die Verletzungen seien nicht lebensgefährlich, teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit.

Der Bub war am Freitagabend in einem Geretsrieder Wohngebiet (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) von dem Mischlingshund angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei riss sich der Hund von der Leine los und biss dem Jungen mehrfach ins Gesicht. Der Bub kam in ein Krankenhaus und wurde operiert.

Der Hundebesitzer sei nach dem Angriff zunächst geflohen. Ermittler fanden den 28-Jährigen in seiner Wohnung. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Beamten nahmen ihm den Hund ab, dieser ist inzwischen in einem Tierheim.