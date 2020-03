Unfälle Vierjähriger stirbt bei Unfall mit Sitzrasenmäher Bei einem Unfall mit einem Sitzrasenmäher in Oberbayern ist ein Vierjähriger gestorben.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Starnberg.Ein gleichaltriger Bub und eine dreijähriges Mädchen wurden verletzt.

Die Kinder waren mit ihren Eltern in einem Gemeinschaftsgarten in Starnberg und saßen auf dem kleinen Traktor, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Aus bisher unbekannten Gründen kam das Gefährt am Donnerstag ins Rollen und überschlug sich. Die drei Kinder fielen herunter und wurden von dem Sitzrasenmäher überrollt.

Die beiden vierjährigen Jungen wurden sofort per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, einer der beiden starb noch am Donnerstag an seinen schweren Verletzungen. Der zweite und das Mädchen wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt.