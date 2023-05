Landkreis Freising Vierjähriger von Auto angefahren

Ein Bub ist in Oberbayern von einem Auto angefahren worden und hat sich dabei eine Kopfverletzung zugezogen. Laut Polizei war der Autofahrer betrunken. Der 4-Jährige war am Freitagmittag in Attenkirchen (Landkreis Freising) unvermittelt auf die Straße gelaufen und vom Wagen eines 53-Jährigen angefahren worden, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

dpa