Unfälle Vierjähriges Kind stirbt bei Unfall auf Bauernhof Bei einem Unfall auf einem Bauernhof ist am Freitag in Schwaben ein vierjähriges Kind gestorben.

Buch.Der Bub wurde in Buch (Landkreis Neu-Ulm) von einem Radlader überrollt, wie die Polizei am Freitag berichtete. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind in eine Klinik, wo es an seinen Verletzungen starb. Der genaue Unfallhergang blieb zunächst unklar. Zum Fahrer des Radladers machte die Polizei zunächst keine Angaben. Ein Unfallgutachter sollte den Hergang klären.