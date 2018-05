Brände Viertelmillion Euro Sachschaden nach Scheunenbrand

Merken

Mail an die Redaktion In Freystadt musste die Feuerwehr einen Brand löschen. Foto: Jens Kalaene/Archiv

Freystadt.Beim Brand einer Scheune im oberpfälzischen Freystadt (Landkreis Neumarkt) ist ein Sachschaden von einer Viertelmillion Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte, hatte am Vorabend zunächst ein Holzunterstand gebrannt und das Feuer dann auf die unmittelbar angrenzende Scheune übergegriffen. Die sich darin befindenden Maschinen und Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an und verhinderten einen Brand der umliegenden Wohngebäude. Die Unfallursache wird noch ermittelt.