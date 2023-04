Nürnberg Viertes Wanderfalken-Küken auf Kaiserburg geschlüpft

Tierisches Familien-Glück zu Ostern: Im Horst der Nürnberger Kaiserburg ist in der Nacht zum Karsamstag das vierte Wanderfalken-Küken geschlüpft. Beim ersten großen Familien-Frühstück waren bereits am Morgen kurz alle vier Jungvögel zu sehen, heißt es auf der Webseite „Lebensraum Burg“ der Regierung von Mittelfranken und der Stadt Nürnberg. Über eine Webcam können Vogelfans dort die Tiere in ihrem Nistplatz im Sinwellturm beobachten.

dpa