Tiktoker recherchiert Viral auf Tiktok: Oberbayerisches Eishockey-Spiel bei Navy CIS zu sehen von Luis Hanusch

Merken

Mail an die Redaktion Hinter Navy CIS-Darsteller Mark Harmon läuft die eigentlich unscheinbare Eishockey-Szene. Ein kanadischer Tiktoker hat jetzt herausgefunden, dass es sich um eine Partie aus Oberbayern handelt. Foto: Screenshot/Tiktok

Waldkraiburg, Stadt.Ein Eishockeyspiel im Hintergrund einer Szene der US-Krimiserie Navy CIS hat dem Viertligisten aus Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf) zu Ruhm auf der Plattform Tiktok verholfen. EinTiktoker hat den Zusammenhang hergestellt, über eine Million User haben das Video gesehen.

Darauf muss man erst mal kommen. Es geht um eine auf den ersten Blick banale Hintergrundsituation in einer Folge der US-Krimiserie Navy CIS: Auf einem Fernseher hinter Hauptcharakter Gibbs (gespielt von Mark Harmon) läuft eine Eishockeypartie. Welche Mannschaften gegeneinander spielen, ist nicht ersichtlich.







Tiktoker recherchiert reale Spiele aus fiktiven Serien

Genau solche Recherchen sind Teil des Tiktok-Kanals von Ian Araujo aus Kanada. Unter dem Namen „NoProblemGambler“ hat er es sich auf der Plattform zur Aufgabe gemacht, herauszufinden, welche (realen) Sportpartien im Hintergrund von Filmen und Serien abgespielt werden. Dafür folgen ihm bereits knapp eine Million Personen.

Durch einen User wird er auf die Szene aus Folge zwei in Staffel 13 von Navy CIS aufmerksam. „Natürlich werde ich das herausfinden“, sagt Araujo im Video und startet seine Recherche.

Viele Werbung deutet auf Hockey in Europa hin

Für den Amerikaner war zunächst die viele Werbung auf den Trikots der Spieler auffällig. Das schreie „nach europäischem Hockey“. Logos waren auf den Trikots jedoch nicht zu erkennen, über eine Bandenwerbung stößt er aber auf ein Autohaus mit Standorten in Altötting und Waldkraiburg.

Vom ortsansässigen Eishockeyclub – den Löwen – ist er zu diesem Zeitpunkt aber noch weit entfernt. Verständlich, wer würde sich schließlich hierzulande im Stande fühlen, Teams aus den niederen nordamerikanischen Ligen aufzuzählen?

Tiktoker tippt zunächst auf Passau

Schrittweise arbeitet er sich durch die deutschen Ligen und vermutet zwischenzeitlich sogar die Black Hawks Passau dahinter. In der vierten Eishockeyliga, der Regionalliga, wird er dann mit dem EHC Waldkraiburg fündig.

Doch damit nicht genug, denn sein Ziel ist für ihn erst erreicht, wenn er die exakte Partie aus dem Video findet. Mithilfe des weißen Auswärtstrikots der Waldkraiburger Löwen schränkt er das gesuchte Spiel auf die Saison 2014/15 ein. Den Gegner macht er anhand der schwarz-roten Trikotfarben ausfindig: Der ESC Dorfen aus dem Landkreis Erding.

Schlägerei als Schlüssel-Szene

Jetzt fehlt nur noch das Datum der Partie: Dreimal haben die zwei Teams laut Araujos Recherchen in der Saison in Waldkraiburg gegeneinander gespielt. Ein Detail aus der Navy CIS-Szene hilft ihm dabei weiter, denn auf dem Fernseher ist eine Schlägerei zwischen den Spielern zu sehen. Exakt diese Szene findet er in einem damals veröffentlichten Playoff-Trailer wieder.

Da die Schlägerei also schon vor den Playoffs stattgefunden haben muss, bleibt nur noch das Spiel vom 4. Januar 2015 übrig, das die Waldkraiburger Löwen gegen Dorfen mit 2:1 gewannen.

Für diese detailgetreue Recherche vom weit entfernten Kanada aus erhielt Ian Araujo viel Lob. Seit einiger Zeit hat er sich auf die Suche nach derartigen Videos spezialisiert und erreicht damit regelmäßig Hunderttausende Nutzer.