Kirche Voderholzer kritisiert Amtskollegen Essens Bischof Overbeck sorgt mit liberalen Ansichten zum Priesteramt für Aufsehen. Regensburger Bischof sieht das skeptisch.

Der Bischof der katholischen Diözese Regensburg, Rudolf Voderholzer, Foto: altrofoto.de

Regensburg.Der Bischof der katholischen Diözese Regensburg, Rudolf Voderholzer, hat seinen Essener Kollegen Franz-Josef Overbeck scharf kritisiert. Es sei „einigermaßen verwunderlich“, dass eine „namhafte kirchliche Stimme“ in der „Bild“-Zeitung den Unterschied zwischen Mann und Frau einzig am Y-Chromosom festmache, sagte Voderholzer laut Mitteilung seiner Diözese am Donnerstagabend in einer Predigt in Regensburg. Das berichtet der Evangelische Pressedienst.

Overbeck hatte Anfang der Woche im Interview geäußert, dass die meisten Menschen den Zugang zum Priesteramt nicht an einem Chromosom festmachen könnten.

„Sollte mit dem genannten biologistischen Argument das Argumentations-Niveau des bevorstehenden Synodalen Weges vorgezeichnet sein, dann sehe ich ehrlich gesagt wenig Sinn darin, dabei mitzumachen“, sagte Voderholzer weiter. Die Geschlechterdifferenz sei mehr als ein Chormosomenunterschied - sie präge das Menschsein, begründe die Weitergabe des Lebens und damit die Zukunft der Geschichte.

Voderholzers Kritik an „Pacha-Mama“

Skeptisch äußerte sich Voderholzer auch zum Umgang mit einer personifizierten Mutter Erde, der „Pacha-Mama“, während der Amazonas-Synode im Vatikan. Heidnische Skulpturen könnten nur nach einer „Umschmelzung“ in die Kirche getragen werden. Bonifatius, der Apostel Deutschlands, habe die Donar-Eiche, den Kultbaum der germanischen Götterwelt, „nicht umtanzt und nicht umarmt, sondern er hat sie gefällt und aus ihrem Holz ein Kreuz gezimmert und eine Petruskapelle gebaut“, unterstrich der Regensburger Bischof.

Wer Heidnisches in die Kirche bringe, liefere evangelikalen und pfingstkirchlichen Missionaren noch Argumente gegen die katholische Kirche. (epd)