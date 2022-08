Bad Kissingen „Völliger Wahnsinn“: Mehrere Gebäude nach Brand zerstört

Nach dem Brand im fränkischen Geroda im Landkreis Bad Kissingen ist ein Großteil der betroffenen Häuser komplett zerstört. Auch in der Nacht zum Donnerstag sei das Feuer dreimal wieder kurz entfacht, sagte der Kreisbrandmeister Alexander Marx am Donnerstag. Der Brand war am Mittwoch vermutlich in einer Scheune ausgebrochen und anschließend auf mindestens fünf weitere Gebäude übergesprungen.

dpa