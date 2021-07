Anzeige

Tiere Vogelbabys mit Hochdruckreiniger aus Nest gespritzt Mit einem Hochdruckreiniger sollen mehrere Schwalbenküken aus Vogelnestern in Niederbayern gespritzt worden sein.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Untergriesbach.Die Beamten seien nach einem Hinweis einer Beobachterin zu dem Haus in Untergriesbach bei Passau gerufen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. An dem Haus fanden demnach am Dienstag Malerarbeiten statt, bei denen die Nester vermutlich im Weg gewesen waren. Es waren laut Polizei mindestens fünf Nester mit je vier bis fünf Küken.

Eine Frau habe den Vorgang gefilmt, einen Vogel gerettet und an den Vogelschutzbund übergeben, erklärte die Polizei. Als die Polizei vor Ort eintraf, waren keine Vogelbabys mehr zu finden. Ermittelt wird wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Unklar war, wer die Vögel aus dem Nest gespritzt hat.

© dpa-infocom, dpa:210714-99-382212/3