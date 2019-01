Naturschutz Volksbegehren: Das Summen wird lauter Bauern sehen sich am Pranger, der BN fordert ein „Signal“ und die Gemeinde Zandt macht vor, wie es funktionieren kann.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion In Bayern gibt es 506 verschiedene Arten von Wildbienen. Doch einige sind bereits ausgestorben und etwa die Hälfte der Arten ist vom Aussterben bedroht. Foto: Uwe Anspach/dpa

Regensburg.Lavendel, Natternkopf, Boretsch, Kornblume, Veitshöchheimer Bienenweide und Tübinger Bienenmischung. In der Gemeinde Zandt (Landkreis Cham) weiß inzwischen jedes Kind, was es braucht, damit sich Insekten wieder willkommen fühlen. Die Kommune hat mit Initiator Hans Laumer im vergangenen Jahr „Zandt – die blühende Gemeinde“ ins Leben gerufen und damit bei Vereinen, Verbänden und den Bürgern offene Türen eingerannt.

Allein im ersten Jahr wurden 55 000 Quadratmeter öffentliche Flächen, Privatgärten aber auch Firmengelände in blühende Wiesen und bunte Beete verwandet und sollen künftig wichtigen Lebensraum für Insekten und Vögel bieten. „Es heißt, dass nichts passiert, um dem Artensterben Einhalt zu gebieten. Das stimmt so nicht“, betont Initiator Laumer und freut sich besonders darüber, dass die Aktion aus Zandt inzwischen in vielen anderen Kommunen auf großes Interesse stößt. Und, auch das betont Laumer mit Nachdruck: „Die Landwirte verschließen sich dem Thema nicht, sie sind sogar bereit, große Flächen zu geben, wenn es für sie passt.“

„Populistisch einseitig“

Doch viele bäuerliche Betriebe fühlen sich beim Thema Artenschutz derzeit wie die Buhmänner. Geschuldet ist das dem Volksbegehren „Rettet die Bienen – Stoppt das Artensterben“, das an diesem Donnerstag startet. Bei einem Pressegespräch formulierte gestern der Bayerische Bauernverband (BBV) für die Bezirke Oberpfalz und Niederbayern seinen Protest. „Dieses Gesetz, das hinter dem Volksbegehren steht, ist populistisch einseitig auf die Landwirtschaft abgewälzt“, sagt Josef Wutz, BBV-Präsident in der Oberpfalz. Sein niederbayerischer Amtskollege Gerhard Stadler ergänzt: „Der Erhalt des Artenschutzes ist nicht nur ein Problem, das die Landwirtschaft betrifft, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem.“

Das Volksbegehren sieht eine Änderung des bayerischen Naturschutzgesetzes vor. Unter anderem sollen bis 2025 mindestens 20 Prozent und bis 2030 mindestens 30 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen ökologisch bewirtschaftet werden. Zehn Prozent der Wiesen sollen in Blühwiesen umgewandelt werden, alle staatlichen Flächen pestizidfrei bewirtschaftet werden sowie Hecken, Bäume und kleine Gewässer in der Landwirtschaft erhalten bleiben.

Für Richard Mergner, Landesvorsitzender beim Bund Naturschutz geht es beim Volksbegehren vor allem darum, „ein Signal zu setzen“. Denn für Mergner ist klar, dass es nicht ausreicht, wenn Bayern seine Gesetze ändert. „Wir müssen auf Bundes- und Europaebene etwas verändern.“ Mergner sieht sich in seinem Ja zum Volksbegehren nicht als Gegner der Landwirte. „Wir müssen Seite an Seite mit den Bauern für eine andere Agrarpolitik kämpfen.“

Das Volksbegehren Eintragen: Damit das Volksbegehren „Rettet die Bienen – Stoppt das Artensterben“ ein Erfolg wird, müssen sich zwischen 31. Januar und 13. Februar zehn Prozent der bayerischen Wahlberechtigten bei den Rathäusern eintragen.

Prozedere: Gelingt den Initiatoren das Ziel, muss die Bayerische Staatsregierung innerhalb von vier Wochen dazu Stellung beziehen und das Begehren dem Landtag unterbreiten. Spätestens drei Monate danach muss der Landtag das Volksbegehren behandeln.

Gesetzesentwurf: Nimmt der Landtag den Gesetzesentwurf des Volksbegehrens an, wird dieser Gesetz. Lehnt der Landtag ab, kommt es zum Volksentscheid. Die Bürger stimmen über ab. Der Landtag kann für diese Abstimmung auch einen eigenen Gesetzesentwurf einbringen.

Für die Landwirte stellt sich dieser Kampf allerdings als ziemlich einseitig dar. „Diese Gesetzesänderung wird uns aufoktroyiert. Genau genommen ist es eine Enteignung. Wir wären dadurch nicht mehr Herr auf unseren Flächen“, empört sich der Regensburger Kreisobmann Johann Mayer. Immer wieder fällt bei der Pressekonferenz des BBV der Begriff „Freiwilligkeit“. Die Landwirte seien bereit, sich zu weiteren Maßnahmen zu verpflichten, sie seien aber nicht bereit, ein Gesetz zu akzeptieren, das ihre finanzielle Lebensgrundlage in Gefahr bringe. Denn sollte das Volksbegehren erfolgreich sein und sollte ein Gesetzesvorschlag tatsächlich umgesetzt werden, dann würden die Landwirte bisherige Förderungen für ökologische Maßnahmen verlieren.

„Anstatt Unterschriften für ein Volksbegehren zu sammeln, das den bayerischen Bauern die Grundlage für ihre nachhaltige Wirtschaftsweise zu nehmen droht, sollten gezielt Maßnahmen zum Erhalt der Artenvielfalt unterstützt werden“, schlägt deshalb der Oberpfälzer BBV-Präsident vor. Er nennt auch die aktuellen Zahlen: In der Oberpfalz werden derzeit 398 000 Hektar landwirtschaftliche Fläche bewirtschaftet, etwa 140 000 Hektar werden nach dem Bayerisches Kulturlandschaftsprogramm gepflegt, etwa 10 000 Hektar stehen unter Vertragsnaturschutz. In Niederbayern werden 500 000 Hektar landwirtschaftliche Flächen bewirtschaftet, etwa 120 000 Hektar sind im Kulturlandschaftsprogramm, 24 000 Hektar werden nach den Vorgaben der Ökolandwirtschaft bewirtschaftet. „Man erkennt nicht an, was in der Landwirtschaft alles getan wird“, ärgert sich Stadler. Dennoch signalisiert auch er Bereitschaft, weitere Anstrengungen zu leisten. „Aber auf dem Weg, wie wir ihn bisher gegangen sind und nicht mit neuen Verboten.“

Söder: Die CSU ist skeptisch

Auch die CSU sieht das Volksbegehren Artenvielfalt nach den Worten von Parteichef Markus Söder „sehr skeptisch“. Dieses könne „dazu führen, dass insbesondere kleinere landwirtschaftliche Betriebe auf Dauer aufgeben werden“, warnte Söder gestern nach einer CSU-Vorstandssitzung in München. „Unsere große Sorge ist tatsächlich, dass das zu schweren Verwerfungen und Einbrüchen gerade in der kleinteiligen bäuerlichen Landwirtschaft führen könnte“. Und das sei die, die sich vor allem um den Naturschutz kümmere, sagte der CSU-Vorsitzende.

Einig sind sich Bauernverband und Naturschützer darin, dass es Anstrengungen jedes Einzelnen bedarf, um die Artenvielfalt in Bayern zu erhalten. „Die Landwirte produzieren gerne Bioprodukte, aber die müssen auch nachgefragt werden“, sagt die Regensburger Kreisbäuerin Rita Blümel. Das sieht Mergner genauso: „Bio-Lebensmittel einkaufen, naturnahe Lebensräume auf Balkon und im Garten schaffen, den Stickstoffausstoß bei Kraftwerken, Heizanlagen und im Verkehr reduzieren“, zählt er auf. Jeder sei gefragt, mehr für die Artenvielfalt zu tun. An der Gemeinde Zandt kann man sich dafür ein Beispiel nehmen. Dort packen alle gemeinsam gegen das Insektensterben an. „Und auch das Dorf profitiert, weil es schöner wird“, sagt Laumer.