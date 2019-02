Artenschutz Volksbegehren: Großes Echo in der Region Das Ergebnis zeigt: Das Thema bewegt die Menschen stark – sowohl in den Städten als auch auf dem Land.

Von Katharina Kellner

Mail an die Redaktion Gebastelte Bienen wurden während der Abschlussveranstaltung des Volksbegehrens Artenvielfalt hochgehalten. Das Begehren stieß auf ein riesiges Echo in der Region. Foto: Sven Hoppe/dpa

Regensburg.Regensburg. Martin Prey war sich seiner Sache schon sicher, noch bevor am Donnerstag offizielle Zahlen vorlagen. Auf die Frage der MZ, ob das Volksbegehren im Landkreis Schwandorf die Zehn-Prozent-Hürde nehmen werde, sagte der Biobauer aus Niedermurach und Schwandorfer ÖDP-Kreisrat gestern: „Ich bin sehr zuversichtlich.“ Das Volksbegehren zeige, „dass unsere Demokratie funktioniert“ und dass das wichtige Thema Artenschutz nun breit diskutiert werde. Mit seiner Prognose sollte Prey recht behalten – das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ hat auch in der Region ein gewaltiges Echo hervorgerufen. Ausnahmslos alle Städte und Landkreise in Bayern verzeichneten zweistellige Ergebnisse. Die Stadt Schwandorf vermeldete gestern 11,48 Prozent der Stimmberechtigten, die sich für das Volksbegehren eingetragen haben. Im Landkreis Schwandorf sind es sogar 13,1 Prozent. Noch einen interessanten Aspekt zeigt das Ergebnis: Das Volksbegehren ist nicht nur ein Anliegen der städtischen Bevölkerung, ein eindeutiges Stadt-Land-Gefälle ist nicht auszumachen.

### ## ########## ##### #### #### ## ######### ######## (## #######) #### ################ ########### ### ## ### ##### ######## (##,# #######). ### ###### ########### ## ######### ## ### ####### ########### ## ### ###### ######## ####### ######, ########### ### ########### ############### (###) ### ####### ### ##### #####, #### ## ######### ### ###### ### ######### #### #####. ##### ###### #### ###### ########### ############ ### ### ############# ##########, ######## ### ################# ############.

„########## ### ######### ## ##### #########“

###### ### ###### #### ## ###### ######## ## ########. ## #########, ### ############# ########### ########## ##### ### ########### ## ######. ## ###############, ### ### ########### ### ############## ######### #####, ########## ## #########: ### ##### ### ## ## ###### ##### ##### ######### – ###### ##### ### ######## ### ########## ### ############### ## ##. ####. ### ###### ##### ### ##### ### ######## ################# ##################### ##### ###########. ### ########## ### ######### ### ###### ### ########### ##### ## ##### ### ########### ### ############## ## ##### #########: ### ######## ### ################ ### ###########, ### ########## ### ###### ## #############, #####- ### ############ ### ## ###### ########### ### ######## #### ######### #######. ##### ############# ##### ###### ######## ## ####### ###### ###### #### ######## ## ############################### (#####), #### ######.

##### ### ####### ## ###-############# ########### ### ## ####### ######, ### ## ## ############# ######### ###, ######## ## #####################. ### ##### ### ### ############### ### ### ### #######.

### ### ### ################# ###### ##### ############# „###### #####“ ######## ## #### ##### ##########, ### ########## ####### ### ### ########### #####, ### ####### #### #### „######### ### #### ############## ### ### #########“ ######### #####.

######### ### ###### ######## ### ### ############# ###### #### ####### ####### #########, ############ ### ############ ########### ### #### ###########. ## ######### ### ######### ######## ### ######## ## ### ###########, ### ### ####### ################### ## ### ############ ######## ### ### ##### ######## ###. #### #### ## #### ############ ### ########## #######, #### #########, ##### ##### #### ######### ########### #######. ### #####-####-####### #### ######## #### ## ##### ########: ############ ### ##### ############### ######### ############### (##,# #######) ### ### ######## ######### ############. ########## #######, ############# ## ######### ########## (##,# #######) #### ########. ########## ##### #### ###### ### ######## „################# ########“. ## ### ### ##### ####### ## ### ######. ######### #####, #### ### #### ######## ### „####### ### #### ##########“ ## ###### ############ ###. „### ###### ### #### ####### ############“, #### ## ### ##### ### ### ##### ######## ### ### ######### ##### ##############. ### ######## ##### ## ### ###### ### ############ ###########, ### #### ######## ###### ### #### ####.

#### „############## ### ### ######“

##### ####, ###-################### ### ### ######### ####### ### ###### ########## ### #############, #####: „### ##### #### ### ######## ##### ###########.“ ###### ########## ### ##############, ### ######## ### #### ####################, ############ ### #### ##########. ##### ##### ## ###### ##, #### #### ################# #### ##############. ### ######### ##### ##### ### ############# ### ####### ### ####### ### ### ############. ### ############ ####### ### #### ### ################## ######### ### ### ######## ### #########.

########### #### ##### ### ############# ####### ##### ### ############## ### ### ######: ### ####, ### ### ### ######, ############# ##### ### ############. #### #####, ## ##### ##### ##############, ### ## ### #### ### ##### ########## ###### ### – ### #### ### ### „###-#############“ ### ### ########### „### ### ########### ##############“ #######. „### ###### ### ############ ######## ## ##### ######### ###############“, ##### ####, ## ## ### ############## #### #### ######### ### ############ #### #######. ### ############## #### ##### ##### #### ###### ######. ### ### ### ####### #########. ## ### ######## ### ### #####-############### ### ########### ###############: „#### ### ## #### ### ####### ### ############## ######## ###, #### ### ##### ########### ####.“ ### ####### ### ###, ### ######## ### ##### ######## ###-###### ## ### ############## ###### ##### #########, ##### ####: #### #### ### ### ## ### ######### #####, ##### ### „###############“. ## ###### #### ##### ########### ## ### ############### ##############. #### #### ## ###### ####### ### ################# ##########. ############# #### ## #####. #### ### ######## ### ###-######### ## ##### „######## ############ #####“ ######### ######, ###### ### #### ###########.

##### ### #### #### ### ########### „### ###### ##### #### #####“. ### #### ### ########### ######## ### ##############. ### ######### ### ########### ##### ###### (###) ###### ### ####.