Würzburg.Bereits am Freitagabend sollte es in Augsburg beim Gögginger Frühlingsfest rundgehen. Das Volksfest wurde vor mehr als einem halben Jahrhundert im damals noch eigenständigen Göggingen gegründet. Später wurde die Kleinstadt ins benachbarte Augsburg eingemeindet, daher handelt es sich heute um ein Stadtteilfest der schwäbischen Metropole.

Im April ist das große Augsburger Volksfest, der Osterplärrer, geplant. Dann kommen auch in weiteren Städten die Volksfeste in Fahrt. In Nürnberg ist das Frühlingsfest ab dem 8. April geplant, in München beginnt es am 21. April. In den Großstädten Ingolstadt und Regensburg lässt man sich mit den großen Frühjahrs-Spektakeln bis Mai Zeit.