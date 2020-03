Verfassung Volksverhetzende Schmierereien: 52-jähriger festgenommen In Aschaffenburg hat die Polizei einen 52 Jahre alten Mann wegen mehrerer volksverhetzender Schmierereien festgenommen.

Handschellen liegen auf einem Tisch. Foto: Armin Weigel/dpa/Illustration

Aschaffenburg.Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist der Mann mutmaßlich nicht nur für ein Mitte März am Schlosspark angebrachtes Hakenkreuz verantwortlich. Er soll außerdem in etwa zehn weiteren Fällen seit 2017 Bauwerke im Stadtgebiet mit verfassungsfeindlichen und rassistischen Parolen und Symbolen versehen haben. Die Hintergründe blieben zunächst unklar. Der mehrfach vorbestrafte 52-Jährige kam vorerst wieder auf freien Fuß. Das Fachkommissariat für Verfassungsschutz ermittelt.