Unfall Vollbremsung wegen Basketballspieler am Bahnsteig

Weil er seinen Basketball aus dem Gleisbett holen wollte, hat ein 21-Jähriger die Vollbremsung eines Regionalexpresses in Unterfranken ausgelöst. Der junge Mann habe am Bahnhof in Karlstein am Main (Landkreis Aschaffenburg) gerade noch rechtzeitig das Gleisbett wieder verlassen und sei unverletzt geblieben, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.

dpa