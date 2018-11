Volleyball

Volleys reisen zum Tabellenführer nach Innsbruck

Die Leistungen der Berlin Volleys in dieser Volleyball-Saison lösen bei Kaweh Niroomand noch keine uneingeschränkte Zufriedenheit aus. „Wir müssen jetzt weitere Schritte nach vorne machen und in allen Bereichen noch ein bisschen zulegen“, forderte der Volleys-Manager vor dem Bundesliga-Spitzenspiel beim noch ungeschlagenen Tabellenführer Alpenvolleys Haching in Innsbruck am Sonntag (18:00 Uhr). Dass dem deutschen Meister bei aller individuellen Klasse seiner Spieler noch die Konstanz fehlt, ist für Niroomand nicht verwunderlich: „Bei uns sieht man an allen Ecken und Enden: Es fehlt die Vorbereitung.“