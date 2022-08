Wetter Vollgelaufene Keller nach Regenfällen in Bayern

Vollgelaufene Keller, durch Äste blockierte Straßen und über die Ufer getretene Bäche: Die bayerischen Feuerwehren hatten in der Nacht auf Samstag einiges zu tun. Doch die Zahl an größeren Unfällen und verletzten Personen halte sich glücklicherweise in Grenzen, sagte ein Sprecher des Lagezentrums Bayern.

dpa