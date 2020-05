Anzeige

Einsatz A3: Vollsperrung bei Wörth nach Unfall Nach einem Unfall ist die A3 zwischen Wörth-Ost und Kirchroth Richtung Passau komplett gesperrt. Eine Person ist eingeklemmt.

Die A3 ist zwischen den Anschlussstellen Wörth-Ost und Kirchroth in Fahrtrichtung Passau komplett gesperrt. Ein Rettungshubschrauber musste nach einem Unfall landen. Foto: Angenvoort

Wörth.Auf der A3 hat sich gegen 18.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wörth-Ost und Kirchroth in Fahrtrichtung Passau ein Unfall mit mindestens zwei Fahrzeugen ereignet, berichtet das Polizeipräsidium Niederbayern. „Derzeit ist eine Vollsperre in Kraft“, sagt der Beamte. Eine Person ist noch in einem Fahrzeug eingeklemmt. Die Rettungsmaßnahmen laufen. Mehrere Einsatzkräfte sowie ein Rettungshubschrauber sind vor Ort.

Weitere Infos folgen.

