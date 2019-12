Advent Vom Barbarazweig zum Lostag Die Bayern halten nur noch wenige alte Dezember-Traditionen in Ehren. Manche leben wieder auf, etwa das Frauentragen.

Von Michaela Schabel

Merken

Mail an die Redaktion Im oberbayerischen Berchtesgadener Land gibt es immer noch den Brauch der Buttermandl, die zusammen mit Kramperln den Nikolaus von Haus zu Haus begleiten.Foto: Bayerischer Landverein für Heimatpflege

Regensburg.Je größer die Vorweihnachtshektik und der Trubel in den Fußgängerzonen und auf den immer zahlreicheren Christkindlmärkten, desto mehr träumen einige von der einstigen „staaden Zeit“. Nostalgisch denken sie an so manche alten Bräuche, die sie noch erlebt haben, das Kramperltratzen auf den verschneiten Straßen, das vorweihnachtliche Backen auf Vorrat, der versperrt wurde, damit er nicht zu früh vernascht wurde. Etliche Bräuche sind ausgestorben. Manche haben sich in Familien erhalten und leben wieder auf.

Durchaus noch in Familien zu finden ist der Brauch, sich von Barbarazweigen durch die Adventszeit begleiten zu lassen.

Zweige blühen pünktlich zu Weihnachten

Am 4. Dezember, dem Namenstag der heiligen Barbara, werden je nach Gegend Zweige von Obstbäumen, Birken, Haselnusssträuchern oder Forsythien abgeschnitten. Wenn man die Zweige einen Tag lang in ein ungeheiztes Zimmer legt, dann in ein warmes Zimmer stellt, täglich frisch wässert und am Stil etwas einkürzt, blühen die Zweige am Heiligen Abend auf. Der Brauch beruht auf der Geschichte der Heiligen Barbara, die auf dem Weg ins Gefängnis an einem Zweig hängengeblieben sein soll. Den abgebrochenen Zweig stellte sie in ein Gefäß mit Wasser. Er begann am Tag ihres Martyriums zu blühen, so wird es erzählt. Die blühenden Barbarazweige gelten im Volksmund heute noch als Glücksboten, Ernteorakel und Weissagungen. Früher ordneten junge Mädchen jeden Zweig einem potenziellen Bräutigam zu, um den tatsächlichen herauszufinden.

Wer bei den Buttenmandln und Kramperln in Berchtesgaden oder Bad Reichenhall mitmachen darf, gehört gesellschaftlich dazu. Ausgewählt werden junge Burschen ab 16 Jahren , die noch nicht verheiratet sind. Allesamt mit Masken, die Buttenmandl mit Strohgwand, die Kramperl in Fellen, begleiten die Heranwachsenden den Nikolaus und ziehen von Haus zu Haus, wo sie „bestellt“ wurden.

Kramperltratzen sehr selten



Dieser Einkehrbrauch wird touristisch bewusst nicht beworben. Er soll in der Bevölkerung bleiben. Fast ausgestorben ist das Kramperltratzen. Am 5. Dezember, einen Tag vor dem Namenstag des heiligen Nikolaus, forderten junge Burschen und Männer die Kramperl heraus, tratzten sie und mussten dafür oft eine kräftige Abreibung in Kauf nehmen. Dieser Brauch gehörte in den 60er Jahren nicht nur im Bayerischen Wald zur Vorweihnachtszeit. Heute werden Kramperl nur noch in einigen ländlichen Gegenden des bayerischen Oberlandes getratzt.

Ein Hauptfest Bedeutung: Neben Ostern und Pfingsten gehört Weihnachten zu den drei Hauptfesten des Kirchenjahres. Seit 336 ist der 25. Dezember in Rom als Feiertag dokumentiert. Die Vorweihnachtszeit bereitet auf dieses wichtige Fest der Christen vor. Durch die dunkle Jahreszeit war es früher die stille, staade Zeit. Die Geburt Jesu feiern christliche Familien schon seit langem mit dem Brauch, sich mit Freunden zu treffen und sich gegenseitig zu beschenken.

Schenken: Um Weihnachten mehr auf die Geburt Christi zu fokussieren, bot Martin Luther den Nikolaustag zum Beschenken an. Die Bescherung zu Weihnachten blieb aber bestehen.

Hinzu kamen viele Bräuche, Krippenspiele ab dem 11. Jahrhundert, der Weihnachtsbaum im 16. Jahrhundert, Adventskranz und Weihnachtsmann im 19. Jahrhundert und der Adventskalender im 20. Jahrhundert.

In den Alpenregionen klopften früher arme Leute in der Vorweihnachtszeit an die Türen, um Essen zu erbitten. Als Dank sangen sie Weihnachtslieder. So bindet dieser Brauch an die Herbergssuche von Maria und Josef an. Heutzutage haben die Kinder diesen Brauch übernommen, um Süßigkeiten zu ergattern. Nach der Jahrtausendwende wurde der Brauch von den Klöpfelkindern in Rottach-Egern einige Jahre lang wieder belebt, allerdings nicht mit Naturalien. Die Kinder sangen ihre Klöpfellieder gegen Geld, das sie ähnlich wie die Sternsinger armen Familien spendeten.

Seit einigen Jahren gibt es in St. Leonhard Kreuth und Umgebung wieder das Frauentragen als Symbol für die Herbergssuche. Schon Ende November hängen in der Kirche Listen aus, wer wann die Statue mit Maria und Josef beherbergen will. Ab 1. Dezember wird die circa 50 Zentimeter hohe Figurengruppe von der Kirche hinaus in erste Familie getragen und dann täglich weitergereicht, bis sie am 24. Dezember wieder in die Kirche zurückkommt. Im Familien- und Freundeskreis finden kleine Hausgottesdienste, Bewirtungen und geselliges Beisammensein statt. So wird zumindest für einen Abend die staade Zeit für Kinder und Erwachsene wieder erlebbar.

Pantoffelwerfen am Lostag



Am kürzesten Tag des Jahres, dem Thomastag am 21. Dezember, erhofften sich früher die ledigen Mädchen ein Orakel in Sachen Bräutigam. Sie warfen am sogenannten „Lostag“ einen Pantoffel Richtung Haustür. Wenn die Schuhspitze in die Stube zeigte, bedeutete das, dass bald ein Bräutigam kommen würde.

In etlichen Regionen Bayerns, insbesondere im Bayerischen Wald, gibt am Heiligen Abend kein Festessen, sondern nur Würstl mit Sauerkraut. Der Brauch erinnert daran, dass der 24. Dezember als Teil des Advents ursprünglich ein Fastentag war. In manchen Gegenden wurde erst nach der Mitternachtsmesse gegessen.

Früher räucherten Pfarrer oder Großbauern zwischen Weihnachten und Jahreswechsel Wohnräume und Ställe mit Weihrauch aus. Böse Geister, Teufel und Zauberer sollten schon im Spätmittelalter während der zwölf Raunächte vertrieben werden, damit das Christentum nicht unterging. Der Einkehrbrauch der Heiligen Drei Könige ist eine Nachfolgevariante.