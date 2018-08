Auftritt Vom Bauernhof auf die Bühne Martin Frank ist der aufsteigende Stern am Kabaretthimmel. Am 27. September ist er in der MZ-Kantine. Wir verlosen Karten.

Von Maximiliane Gross

Martin Frank ist momentan mit seinem zweiten Soloprogramm „Es kommt, wie's kommt" auf Tour.

Regensburg.Dass Martin Frank aus Niederbayern kommt, kann er wirklich nicht leugnen. Er redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist – niederbayerisch vom Allerfeinsten. Für einen bayerischen Kabarettisten überlebensnotwendig, für Nicht-Bayern oft nur schwer zu verstehen.

Mit seinem Stück „Hendl-Beerdigung“ brachte der 26-Jährige im TV-Format „Brettl-Spitzen IV“ des BR das Publikum und Gastgeber Jürgen Kirner zum Lachen. Die Gäste in der MZ-Kantine dürfen sich neben diesem Stück aus seinem ersten Programm „Alles ein bisschen anders – vom Land in d’Stadt“ noch auf viel mehr freuen. Wir laden 30 MZ-Clubmitglieder mit Begleitperson zu seinem Auftritt im Verlagsgebäude ein. „Zu allererst erleben die Zuschauer einen 26-Jährigen in der Sinnkrise. Ihm geht es psychisch einfach nicht gut, das zieht sich durch die ganze Vorstellung“, verrät Frank im Gespräch mit der Mittelbayerischen.

Die Oma und der Bub

Egal, wovon Martin Frank redet, man merkt ihm immer seine gute Laune und seinen Witz an – mit einer Ausnahme: der Tod seiner Oma. Sie ist in vielen Stücken allgegenwärtig. Auch, weil sie für den Künstler immer präsent war, sich um ihn kümmerte und seine Erziehung übernahm, wenn die Eltern in der Arbeit waren. Von seiner Karriere erlebte die Oma nicht mehr viel. 2015, als das erste Programm erschien, ist sie verstorben. Frank ist sich aber sicher, dass sie bei jedem Auftritt live dabei ist. Und das, „obwohl sie für sein Komödianten-Dasein nie viel übrig hatte“.

„Ich bin eben kein Büromensch.“ Martin Frank



Sie und der Rest der Familie wollten, dass der Martin einen „gescheiten“ Beruf erlernt, vielleicht auf dem elterlichen Bauernhof arbeitet. Seine Leidenschaft fürs Theater und die Bühne überzeugte sie nicht. Ihnen zuliebe machte er erst eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten, dann zum Standesbeamten. „Das war beides nichts für mich. Das ist mir relativ schnell zu langweilig geworden. Ich bin eben kein Büromensch“, sagt der Kabarettist. Er entschied sich 2014 schließlich für seinen Traum: eine Ausbildung an der Schauspielschule Zerboni in München.

Parallel dazu schrieb Martin Frank auch an seinem ersten Soloprogramm und präsentierte dieses im Oktober 2015 im ausverkauften Münchener Schlachthof. Einerseits war der damals 23-Jährige stolz wie Oskar, andererseits hat ihn die Kulisse auch mächtig unter Druck gesetzt. Denn von Dramaturgie habe er damals noch keine Ahnung gehabt, sagt er heute. Der Abend hätte also auch in die Hose gehen können, wurde aber zum Erfolg. Es war der gelungene Start eines preisgekrönten Debüt-Programms, das unter anderem in der Alten Mälzerei in Regensburg mit dem Thurn- und Taxis Kabarettpreis ausgezeichnet wurde. Von Preisen hält Frank übrigens nicht viel: „Ich mache Kabarett, weil ich die Leute unterhalten will, nicht um zu gewinnen.“

Martin Franks Auftritt in der Alten Mälzerei war bislang der einzige in Regensburg – und nicht unbedingt einer seiner besten. Das dachte er zumindest, weil das Publikum dort so ruhig war. Mittlerweile weiß er allerdings, dass das nichts zu bedeuten hat.

„Das Publikum ist immer unterschiedlich. Mal lauter, mal leiser.“ Martin Frank



Das Bayerische Fernsehen bezeichnete ihn einmal als „unbandige Rampensau“. Bestätigen möchte Martin Frank das nicht.

Ein kurioser Anruf

Im Scharfrichterhaus in Passau war Frank Ende 2015 einer der Finalisten für das Scharfrichterbeil. Der Preis gilt oft als Sprungbrett in der Kabarettszene. An seinen Auftritt dort hat der Niederbayer keine guten Erinnerungen: „Das war ein schlimmer Abend, ich war fix und fertig.“ Derselbe Abend sollte aber auch noch sein Gutes haben. Denn damals wurde Monika Gruber auf den Newcomer aufmerksam. Seinen Auftritt in Passau sah sie nicht, dafür sei ihr eine seiner anderen Darbietungen im Gedächtnis geblieben, sagt Frank. Sie habe seine Telefonnummer organisiert und einfach nachgefragt, ob er Lust habe, zusammen mit ihr etwas zu machen.

„Ich dachte erst, das ist meine Nachbarin, die heißt auch Monika Gruber. Man, war mir das peinlich, dass ich erst so flapsig war.“ Martin Frank



Seitdem spielt er ab und zu im Vorprogramm der Kabarettistin und freut sich über jeden dieser Auftritte. Denn eine ausverkaufte Halle ist für ihn noch nicht selbstverständlich, sondern im Vergleich zu den 20 bis 30 Leuten bei seinen anderen Vorstellungen etwas besonderes. Und so hatte der eigentlich miese Abend im Scharfrichterhaus doch noch sein positives.

Trotz seiner Schauspielausbildung sieht sich Frank nicht dauerhaft in der Rolle des Schauspielers. Seine Tätigkeit am Münchner Lustspielhaus bereitet ihm Freude, weil ihm die Rolle des Siegfried in „Götterschweiß und Heldenblut“ liege. Auch seine Gastauftritte bei den „Rosenheim-Cops“ waren eine tolle Erfahrung – jedoch nicht für immer: „Ich bin nicht der Typ, der sich gerne von einem Regisseur inszenieren lässt. Ich inszeniere mich lieber selbst.“

