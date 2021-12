Anzeige

Unfälle Vom Bus erfasst: Zwei Unfälle mit Schwerverletzten Mal eben schnell die Straße überqueren - für zwei Fußgänger endete das in lebensgefährlichen Unfällen. Beide wurden von Bussen erfasst. Und bei beiden Vorfällen war vermutlich Unachtsamkeit im Spiel.

Mail an die Redaktion Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

München.Eine Frau ist von einem Bus erfasst und schwer verletzt worden, als sie im Landkreis München die Straße überqueren wollte. Der 53-jährige Busfahrer übersah die 54-Jährige beim Linksabbiegen vermutlich, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Die Frau wurde auf die Fahrbahn in Unterschleißheim geschleudert. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Busfahrer und die anderen Fahrgäste blieben bei dem Vorfall am Freitagvormittag unverletzt.

Wenige Stunden später ereignete sich im Münchner Stadtzentrum ein weiterer Unfall mit einem Bus. Ein 26-Jähriger wurde den Angaben zufolge von einem Bus angefahren, mehrere Meter durch die Luft geschleudert und ebenfalls schwer verletzt. Der Mann hatte wohl den Bus beim Überqueren der Straße übersehen. Laut Polizei konnte der Busfahrer das Zusammenstoßen trotz Notbremsung nicht verhindern. Der 30 Jahre alte Busfahrer und ein zehnjähriger Junge, der im Bus saß, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. In einem früheren Bericht der Feuerwehr hieß es, der verletzte Fußgänger sei 25 Jahre alt. Laut Polizei ist er aber 26 Jahre alt.

