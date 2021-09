Anzeige

Agrar Vom Stock ins Fass: Frankens Winzer lesen ihre Trauben Nach monatelanger Feinarbeit in den Weinbergen steht nun die zeitintensive Lese an. Ob per Hand oder mit Vollernter: Die reifen Trauben müssen vom Stock. Dann ist es an den Kellerleuten, die Millionen Liter Most zu veredeln.

Mail an die Redaktion Trauben liegen in einem Behälter auf einem Anhänger. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Nordheim am Main.Keine Spätfröste, dafür aber viel Regen: Frankens Winzer waren in diesem Jahr besonders oft im Weinberg gefordert. Denn bei zu viel Feuchtigkeit kann sich der sogenannte Falsche Mehltau (Peronospora) auf Blättern und Beeren breitmachen, manches stirbt ab. Daher mussten sie vielerorts das Laub ausschneiden und Pflanzenschutzmittel spritzen, um den Pilz zu bekämpfen.

„Das Weinjahr 2021 forderte die Winzer ungemein - und wird sicherlich aufgrund der hohen Arbeitsintensität, die kaum Verschnaufpausen gegönnt hat, den Winzern lange in Erinnerung bleiben“, sagte der Präsident des Fränkischen Weinbauverbandes, Artur Steinmann, vor der offiziellen Eröffnung der Weinlese an diesem Donnerstag in Nordheim am Main (11.00 Uhr). Dazu ist auch Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) geladen.

Die Winzer sind nach Verbandsangaben mit diesem Jahr überwiegend zufrieden. „Wir erwarten hinsichtlich der Menge einen normalen Jahrgang“, sagte ein Sprecher.

Bayernweit ist die Rebfläche rund 6400 Hektar groß. Auf Franken entfallen davon etwa 6300 Hektar. Im vergangenen Jahr hatten die Winzer unter anderem wegen Wetterkapriolen die kleinste Ernte seit 35 Jahren eingefahren. Lediglich 4400 Liter pro Hektar und damit insgesamt etwa 27 Millionen Liter Traubenmost wurden verarbeitet. Mit 7600 Liter pro Hektar liegt der Durchschnitt der vergangenen 20 Jahre rund 40 Prozent höher.

Hinsichtlich der Qualität von Silvaner, Müller-Thurgau und Co rechnet der Verband heuer eher mit schlanken, feinen Weinen und einem geringeren Alkoholgehalt - in sehr sonnenreichen Jahren ist der Zuckergehalt in den Trauben und damit der Alkoholanteil höher. Die kühlen Nächte vor der Lese seien optimal für frische, feinfruchtige Weine, sagte Verbandspräsident Steinmann. „Besonders beim Silvaner erwarten wir eine sehr gute Qualität.“

