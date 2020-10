Anzeige

Unfälle Von Biene abgelenkt: Fahrerin löst Frontalzusammenstoß aus Eine 32-Jährige ist in Passau beim Autofahren von einer Biene so abgelenkt worden, dass sie in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Auto zusammengestoßen ist.

Passau.Die 32-Jährige habe versucht, die ins Auto geflogene Biene loszuwerden und aus dem Auto zu scheuchen, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Dabei sei sie in den Gegenverkehr geraten und mit dem Fahrzeug eines 66-Jährigen zusammengestoßen. Die Insassen blieben bei dem Unfall am Samstag alle unverletzt, an den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von 23 000 Euro.