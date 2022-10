Landtagswahl Von Brunn attackiert: „SPD will Verantwortung übernehmen„

Ein Jahr vor der Landtagswahl in Bayern hat der SPD-Landesvorsitzende und designierte Spitzenkandidat Florian von Brunn die Staatsregierung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) scharf attackiert. Er warf der CSU jahrzehntelange Versäumnisse unter anderem in der Energie-, Bildungs-, Sozial- und Wohnungsbaupolitik vor. In zentralen Bereichen scheue sich Söder davor, Verantwortung zu übernehmen - deshalb müsse die SPD dies tun, sagte von Brunn am Samstag auf einem SPD-Landesparteitag in München. „Wir reden nicht nur - wie der Söder.“ Die SPD lasse niemanden im Stich, betonte er.

dpa