Wahlen Von Brunn sieht Regierungsauftrag bei Olaf Scholz

Der bayerische SPD-Landtagsfraktionschef Florian von Brunn hat aus den Prognosezahlen zur Bundestagswahl einen klaren Anspruch abgeleitet: „Ich würde sagen, das ist ein Auftrag an Olaf Scholz, die nächste Regierung zu bilden in Deutschland“, sagte er in einer ersten Reaktion kurz nach 18.