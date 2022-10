Ulm Von Hackschnitzeln begraben und verletzt

Beim Abladen seines Lastwagens ist ein Mann in Ulm von Hackschnitzeln begraben worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte der Fahrer am Mittwoch die Ladeklappe des Lkw geöffnet und sei dann von massenweise Hackschnitzeln überschüttet worden. Der 68-Jährige wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus.

dpa