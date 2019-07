Unfälle Von Handy abgelenkt: Jugendlicher von Lastwagen angefahren Mit Kopfhörern auf den Ohren und vertieft in sein Handy ist ein Jugendlicher in Oberfranken von einem Lastwagen angefahren worden.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht der Polizei. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild

Stegaurach.Er sei dabei leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Fahrer habe am Donnerstag in Stegaurach (Landkreis Bamberg) beim Rückwärtsfahren den 15-Jährigen übersehen. Der Jugendliche habe den Lkw offenbar deshalb nicht gesehen, weil er vom Kopfhörer und Handy abgelenkt gewesen sei.