Leute Von Hirschhausen: Klimakrise wird Leid und „Passion“ bringen

Eckart von Hirschhausen, Fernsehmoderator und Gründer der Stiftung „Gesunde Erde Gesunde Menschen“, hat bei den Passionsspielen in Oberammergau an die Folgen der Klimakrise erinnert. „Das, was die Klimakrise an Leid, an Passion noch verursachen wird, das ist das, was mich am meisten heute auch im Hinterkopf beschäftigt“, sagte von Hirschhausen am Rande der Premiere am Samstag.

dpa