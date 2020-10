Anzeige

Kriminalität Von Justiz gesuchter Mann fällt durch fehlende Maske auf Die Weigerung, im Zug eine Maske zu tragen, hat einen von der Justiz gesuchten Mann ins Gefängnis gebracht.

Merken

Mail an die Redaktion In Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Uelzen.Bundespolizisten hatten den 42-Jährigen, der nicht zu einer Gerichtsverhandlung beim Amtsgericht in Hof erschienen war, im Bahnhof Uelzen (Niedersachsen) überprüft. Er hatte es abgelehnt, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Der Mann habe angegeben, ein Attest zu haben, das ihn von der Maskenpflicht befreit; wollte es dem Zugbegleiter aber nicht zeigen.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich dann heraus, dass der 42-Jährige gesucht wurde. Er sollte sich am Amtsgericht in Hof wegen Drogendelikten und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Polizei brachte ihn in eine Justizvollzugsanstalt.