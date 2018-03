Wetter

Von Lastern fallende Eisplatten beschädigen Autos

Von Lastern gefallene Eisplatten haben mehrere Fahrzeuge auf den Autobahnen 3 und 7 beschädigt. Verletzt wurde bei den Unfällen am Vortag niemand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Schaden wird auf mehr als 10 000 Euro geschätzt. Auf der A3 bei Randersacker nahe Würzburg traf Eis die Windschutzscheibe eines Wagens, drückte sie an der Seite ein und riss den Spiegel an der Beifahrerseite ab. Der 50 Jahre alte Lasterfahrer reagierte auf das Hupen des geschädigten Autofahrers und hielt mit an.