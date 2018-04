Musik

Von „Lohengrin“ bis „Mefistofele“: Schoners erste Spielzeit

Acht Opernpremieren von der Frühklassik bis ins Jahr 2018 stehen auf dem ersten Spielplan des neuen Stuttgarter Opernintendanten Viktor Schoner. Zudem kommen in der Saison ab dem Herbst 17 Opern des Repertoires auf die Bühne, wie Schoner und sein designierter Generalmusikdirektor Cornelius Meister am Dienstag in Stuttgart mitteilten. „Wir wissen um die Stuttgarter Tradition, ehren sie und werden sie ins Heute führen“, sagte Schoner, der auf Jossi Wieler folgt. Passend dazu dirigiert Meister in der ersten Spielzeit sowohl „„Ariadne auf Naxos“ von Richard Strauss als auch zur Saisoneröffnung Ende September Richard Wagners „Lohengrin“.