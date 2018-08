Serie Von Pech und Glück im Zottbachtal „111 Orte im Oberpfälzer Wald, die man gesehen haben muss“: Diesmal führt unsere Serie zur Glasschleife und dem Glückstein.

Merken

Mail an die Redaktion Das Polierwerk Hagenmühle wurde restauriert und kann heute jederzeit besichtigt werden.Fotos: Eva Krötz

Pleystein.Die Hagenmühle ist ein Kleinod im Zottbachtal. Wie in den meisten Mühlen im Oberpfälzer Wald waren hier ein Glasschleif- und Polierwerk untergebracht. Vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis 1965 arbeitete der Betrieb. Mit der Entwicklung moderner Flachglastechnologie verschwanden die kleinen Glasbetriebe, und auch die Hagenmühle verfiel. Erst 1980 wurden mit viel Engagement der Familie Heinle die Gebäude samt Kapelle und Backofen wiederhergerichtet. So hat nur hier in der Hagenmühle ein Polierwerk überlebt und kann heute jederzeit besichtigt werden.

Das Schild „Historisches Polierwerk Hagenmühle, gegr. 1807“ weist auf den richtigen Eingang hin. Ganz in Rot getaucht ist der Raum, der fast vollständig von dem Polierwerk eingenommen wird. Über acht Poliertischen mit aufgegipsten Glasplatten hängen mit Filz belegte Blöcke. Diese sind über Ledertreibriemen an eine zentrale Transmission angeschlossen. Legt man den Schalthebel rechts am Polierwerk um, so setzen sie sich in Bewegung und polieren wie einst das Glas. Als Poliermittel wurde Potte (rotes Eisenoxid) verwendet, das sich in der ganzen Werkstatt niedergeschlagen hat. Spiegelglas für die Deutsche Bundesbahn war hier der letzte Auftrag.

Eine Welt voller Puppen

Eine ganz andere Welt – eine faszinierende Spielzeugwelt – empfängt uns im gegenüberliegenden Gebäude. Karin Heinle hat hier ein Puppen- und Spielzeugmuseum eingerichtet. Sie sammelte über 400 Puppen, mehr als 120 Puppenstuben, Küchen und Kaufläden sowie Eisenbahnen und Spielsachen von der Biedermeierzeit bis in die 1960er Jahre. Alle Puppen wurden liebevoll restauriert und bei Bedarf neu eingekleidet. Besonders die detailgetreuen Puppenstuben und Kaufläden sind wie Spiegelbilder einer längst vergangenen Zeit. Sie vermitteln einen Eindruck vom damaligen Leben. Staunend durchlebt man hier 160 Jahre Zeitgeschichte im Kleinformat, 160 Jahre, in welchen unermüdlich Glas geschliffen wurde.

Die Anreise zur Hagenmühle bei Pleystein erfolgt über die A6, Ausfahrt Pleystein, dann nach Pleystein und an der Kirche links über die Vohenstraußer Straße zur Umgehungsstraße, dort rechts und durch das Zottbachtal zur Hagenmühle. Das Polierwerk ist frei zugänglich und kann jederzeit besichtigt werden. Katharinas Puppen-Haus hat von April bis Oktober mittwochs von 14.30 Uhr bis 17 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet. Anmeldung unter Tel. 09658/1260, www.katharinaspuppenhaus.de.

Auf dem Pechstein sind deutlich die Rinnensysteme zu sehen

Tipp: Etwa 400 Meter flussaufwärts erhebt sich rechts der „Leo-Maduschka-Felsen“, ein rund 15 Meter hoher, imposanter Gneisfelsen. Er ist nach dem letzten Besitzer der Hagenmühle und einstigen Bürgermeister von Pleystein Leo Maduschka (1875–1965) benannt. Wir befinden uns noch immer im Zottbachtal unweit von Neuenhammer an einem Brunnen aus zwei Granitfindlingen. Unter uns führt ein Holzsteg über ein kleines Bächlein zu einem großen, leicht schräg liegenden Granitstein. Es handelt sich um einen sogenannten Pechstein. Deutlich sind auf seiner Oberfläche zwei von Hand eingehauene Rinnensysteme zu erkennen. Wie die Rippen eines Blattes laufen sie zu zwei Hauptadern zusammen. Bereits im 14. Jahrhundert begann man mit der Gewinnung von Pech, das hauptsächlich als Schmiermittel verwendet wurde. Geschmiert werden mussten Fuhrwerksachsen, Mühlen, Säge- oder Hammerwerke, wie es sie im Zottbachtal reichlich gab.

Eine Sage erklärt, wie die Pechsiederei in die Welt kam: Früher wurden die Achsen der Karren mit Schweinefett geschmiert. Da gab es einmal einen verschuldeten Bauern, der konnte die steigende Nachfrage nach Schmierstoffen nicht mehr liefern. So saß er traurig in seinem Wald. Da kam ein Holzfräulein, ein kleiner, in Moos gekleideter Waldgeist, des Weges und hörte den Bauern jammern: „Ach, wenn ich doch nur keine Schulden mehr hätte.“ Das Weiblein aber sagte nur: „Komm morgen früh hierher.“ Der Bauer kam und sah etwas qualmen, nicht größer als ein Ameisenhaufen, mit einer Nussschale davor. Enttäuscht sah er sie an. Da nahm sie eine Schale und zeigte ihm das Pechöl. „Das ist Wagenschmiere, komm, ich zeige dir, wie man einen großen Meiler baut.“

Pechmarie oder Goldmarie?

Sie schlugen Rinnen in einen Stein und schichteten harzreiches Kiefernholz zu einem Meiler auf. Sie verschlossen ihn luftdicht mit Rasenstücken, zogen zur Luftregulierung zwei Hölzer heraus und zündeten ihn an. Bald schon stieg eine gewaltige Rauchwolke auf, und aus dem schwelenden Meiler floss das Pech über Rinnen in die Eimer. Mit etwas Schweinefett gemischt, verkaufte der Bauer den neuen Schmierstoff gewinnbringend und wurde ein reicher Mann. War das Holzfräulein nun eine Pechmarie oder eine Goldmarie?

Man kann auch eine kleine Runde schwimmen



So findet man den Pechstein. Von der A 6 aus die Ausfahrt Pleystein nehmen, dann nach Pleystein und an der Kirche links über die Vohenstraußer Straße zur Umgehungsstraße; dort rechts und durch das Zottbachtal nach Neuenhammer, am Abzweig nach Faislbach rechts und 150 Meter zum Brunnen auf der rechten Seite.

Tipp: Der Sieben-Insel-Weiher ist ein kleiner Stausee aus dem 14. Jahrhundert, der als Wasserreserve für den Eisenhammer in Neuenhammer angelegt wurde. Etwa einen Kilometer nach Neuenhammer, am Abzweig nach Waldkirch links und gleich darauf rechts zum Parkplatz, sind es von dort noch fünf Minuten zu Fuß zum Weiher. Dort kann man an heißen Sommertagen die Beine kühlen, eine Runde schwimmen oder eine Auszeit auf den Ruhebänken entlang des Sees nehmen.

Hier geht es zum Bayern-Ressort.